PENÉLOPE

Curiosità e Significato di "Penélope"

Penélope Cruz è un'attrice spagnola di fama internazionale, nota per le sue performance in film di successo come Vicky Cristina Barcelona e Il matrimonio del mio migliore amico. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Oscar, ed è riconosciuta per il suo talento e la sua bellezza.

Come si scrive la soluzione: Penélope

Hai davanti la definizione "Cruz attrice" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

