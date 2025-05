Con gli opliti in battaglia nei cruciverba: la soluzione è Peltasti

PELTASTI

Curiosità e Significato di "Peltasti"

I peltasti erano soldati di fanteria leggera nell'antica Grecia, noti per il loro equipaggiamento leggero e la capacità di muoversi rapidamente sul campo di battaglia. Erano armati con un grande scudo (pelta) e lanciavano javelin contro i nemici, sostenendo le forze più pesanti degli opliti.

