Un animale come la rana nei cruciverba: la soluzione è Batrace

Home / Soluzioni Cruciverba / Un animale come la rana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un animale come la rana' è 'Batrace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATRACE

Curiosità e Significato di "Batrace"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Batrace più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Batrace.

Batrace è un termine che si riferisce a un gruppo di animali anfibi, tra cui rane e rospi. Questi vertebrati, appartenenti all'ordine degli Anfibi, sono caratterizzati da una pelle umida, il passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre e una fase di metamorfosi nel loro sviluppo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazzaAnimale nei prefissi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Batrace

Se "Un animale come la rana" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I O O T G L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOMITOLO" GOMITOLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.