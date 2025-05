Quella di Mompracem è Sandokan nei cruciverba: la soluzione è Tigre

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella di Mompracem è Sandokan

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella di Mompracem è Sandokan' è 'Tigre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIGRE

Curiosità e Significato di "Tigre"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tigre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tigre.

Sandokan è un personaggio di fantasia creato dallo scrittore italiano Emilio Salgari, noto come la Tigre della Malesia. È un pirata leggendario che combatte contro l'oppressione britannica e simboleggia coraggio, avventura e giustizia. La parola tigre rappresenta la sua indole feroce e il suo spirito indomabile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un compagno di SandokanSandokan: le Tigri dellaLa Marianna di Sandokan è la perla diUn seguace di SandokanSandokan e le Tigri della

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tigre

La definizione "Quella di Mompracem è Sandokan" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

G Genova

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ILARE" ILARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.