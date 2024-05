La Soluzione ♚ La Marianna di Sandokan è la perla di La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LABUAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Marianna di Sandokan è la perla di. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La marianna di sandokan e la perla di: Labuan (in Malese o Jawi: ) è l'isola principale del Territorio Federale di Labuan, in Malesia. Labuan è conosciuta come porto franco ed è una meta turistica per i vicini abitanti del Brunei e per gli amanti delle immersioni. Il nome Labuan deriva dalla parola malese labuhan, che significa ancoraggio.

