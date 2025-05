La vela più in alto sull albero di trinchetto nei cruciverba: la soluzione è Controvelaccino

Home / Soluzioni Cruciverba / La vela più in alto sull albero di trinchetto

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La vela più in alto sull albero di trinchetto' è 'Controvelaccino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTROVELACCINO

Curiosità e Significato di "Controvelaccino"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Controvelaccino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Controvelaccino.

Il controvelaccino è una vela triangolare posta in alto sull'albero di trinchetto, nelle imbarcazioni a vela. Serve a migliorare la manovrabilità e la stabilità della nave, sfruttando al massimo il vento. La sua posizione elevata contribuisce a aumentare l'efficienza nel pescaggio del vento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sulle navi stava sull albero più altoLa vela più alta dell albero di trinchettoIl pennone più in alto dell albero di maestraViene issato sull albero di trinchettoIl Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Controvelaccino

Hai davanti la definizione "La vela più in alto sull albero di trinchetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V E A N D I E N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVADENTE" INVADENTE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.