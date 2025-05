È vecchia in una nota canzoncina nei cruciverba: la soluzione è Fattoria

FATTORIA

Curiosità e Significato di "Fattoria"

Hai risolto il cruciverba con Fattoria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fattoria.

La parola FATTORIA si riferisce a un'azienda agricola dove si coltivano piante e si allevano animali. Nella canzone per bambini In una vecchia fattoria, si descrivono gli animali e le attività tipiche di questo ambiente, rendendola una parola facilmente riconoscibile e associata al mondo rurale.

Come si scrive la soluzione: Fattoria

Stai cercando la risposta alla definizione "È vecchia in una nota canzoncina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I V O L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OVALI" OVALI

