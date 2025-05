Una parola di lode nei cruciverba: la soluzione è Elogio

ELOGIO

Curiosità e Significato di "Elogio"

La soluzione Elogio di 6 lettere

L'elogio è un termine che indica un'espressione di ammirazione e apprezzamento nei confronti di qualcuno o qualcosa. Spesso usato in contesti formali, l'elogio può manifestarsi attraverso discorsi, scritti o tributi, e serve a riconoscere le qualità positive e i meriti di una persona o un'azione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha la parola decisiva nelle questioni d onoreSi consulta per cercare il significato di una parolaParola di nuovo conioParola d incitamentoCostituisce un motivo di lode

Come si scrive la soluzione: Elogio

Hai trovato la definizione "Una parola di lode" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

E Empoli

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

O Otranto

