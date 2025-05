Telefonata nei cruciverba: la soluzione è Chiamata

CHIAMATA

Curiosità e Significato di "Chiamata"

Approfondisci la parola di 8 lettere Chiamata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Una chiamata è un'azione in cui un individuo contatta un'altra persona tramite un dispositivo telefonico. Può avvenire in tempo reale, consentendo una conversazione immediata. Le chiamate possono essere vocali o video, e sono un mezzo comune per comunicare a distanza.

Come si scrive la soluzione: Chiamata

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

