Misuravano il costo di una telefonata

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Misuravano il costo di una telefonata' è 'Scatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCATTI

Perché la soluzione è Scatti? Gli scatti rappresentano le unità di misura utilizzate per determinare il costo di una telefonata. Questi incrementi di tempo, generalmente di breve durata, vengono conteggiati per calcolare la spesa totale del servizio telefonico. Ogni volta che si effettua una chiamata, il prezzo viene suddiviso in più parti, corrispondenti agli scatti. La quantità di scatti consumati dipende dalla durata della conversazione, influenzando direttamente il costo complessivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misuravano il costo di una telefonata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Misuravano il costo di una telefonata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scatti

In presenza della definizione "Misuravano il costo di una telefonata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misuravano il costo di una telefonata" conferma che la soluzione 'Scatti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scatti

S Savona C Como A Ancona T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misuravano il costo di una telefonata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scatti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li fanno sia il velocista che il fotografoGli sprint dei corridoriPiù erano, più incidevano sulla bolletta del telefonoVolere a ogni costoHa influenza sul costoDividere il costoCalcola un indice del costo della vitaDifendere a ogni costo: a spada