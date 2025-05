Serve per riscaldare nei cruciverba: la soluzione è Stufa

STUFA

Curiosità e Significato di "Stufa"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stufa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stufa.

La stufa è un apparecchio utilizzato per riscaldare ambienti chiusi, come case o uffici. Può funzionare a legna, gas o elettricità e viene progettata per diffondere calore in modo efficace, contribuendo al comfort durante le stagioni fredde. Inoltre, esistono vari modelli, da quelli portatili a quelli fissi.

Come si scrive la soluzione: Stufa

Non riesci a risolvere la definizione "Serve per riscaldare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

