MUGNAIO

Curiosità e Significato di "Mugnaio"

La parola Mugnaio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mugnaio.

Il mugnaio è colui che si occupa della macinazione del grano per trasformarlo in farina. Questo lavoro avviene di solito all'interno di un mulino, dove il grano viene lavorato attraverso macchinari specifici, permettendo di ottenere la farina utilizzata per vari scopi alimentari.

Come si scrive la soluzione: Mugnaio

La definizione "Riceve grano e consegna farina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R A G T R T U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARTARUGA" TARTARUGA

