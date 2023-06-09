La sfoglia di farina di grano romagnola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sfoglia di farina di grano romagnola' è 'Piadina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIADINA

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Perché la soluzione è Piadina? La piadina è una specialità della cucina romagnola, realizzata con una sfoglia sottile di farina di grano. Questa preparazione tradizionale viene cotta su una piastra calda, assumendo una consistenza morbida e leggermente croccante ai bordi. È spesso farcita con ingredienti locali come prosciutto, formaggi o verdure, diventando un piatto molto apprezzato sia come spuntino che come pasto completo. La sua semplicità e versatilità la rendono un simbolo della gastronomia regionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sfoglia di farina di grano romagnola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La sfoglia di farina di grano romagnola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piadina

Quando la definizione "La sfoglia di farina di grano romagnola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sfoglia di farina di grano romagnola" conferma che la soluzione 'Piadina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piadina

P Padova I Imola A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sfoglia di farina di grano romagnola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piadina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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