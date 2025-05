Quello espanso è un isolante nei cruciverba: la soluzione è Polistirolo

POLISTIROLO

Curiosità e Significato di "Polistirolo"

Approfondisci la parola di 11 lettere Polistirolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il polistirolo è un materiale plastico espanso, noto per le sue eccellenti proprietà isolanti termiche e acustiche. Utilizzato comunemente in edilizia e imballaggi, offre leggerezza e resistenza, rendendolo ideale per proteggere oggetti e ambienti dalle temperature estreme e dai rumori.

Come si scrive la soluzione: Polistirolo

La definizione "Quello espanso è un isolante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

