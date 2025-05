Non lo sono i misantropi nei cruciverba: la soluzione è Socievoli

SOCIEVOLI

Curiosità e Significato di "Socievoli"

Socievoli si riferisce a persone che amano interagire con gli altri, mostrando una predisposizione per la socializzazione e l'amicizia. Al contrario dei misantropi, che tendono a evitare i contatti umani, i socievoli cercano compagnie, partecipano ad attività di gruppo e apprezzano le relazioni interpersonali.

Come si scrive la soluzione: Socievoli

S Savona

O Otranto

C Como

I Imola

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

