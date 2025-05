Il nome della Mondaini nei cruciverba: la soluzione è Sandra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome della Mondaini' è 'Sandra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANDRA

Curiosità e Significato di "Sandra"

Vuoi sapere di più su Sandra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sandra.

Sandra Mondaini è stata un'attrice e showgirl italiana, nota per il suo lavoro in televisione, in particolare nel varietà e nella commedia. Ha raggiunto grande popolarità negli anni '70 e '80, diventando un simbolo del panorama televisivo italiano grazie al suo talento e carisma.

Come si scrive la soluzione: Sandra

Non riesci a risolvere la definizione "Il nome della Mondaini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

A Ancona

