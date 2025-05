La meta della settimana bianca nei cruciverba: la soluzione è Montagna

MONTAGNA

Curiosità e Significato di "Montagna"

Approfondisci la parola di 8 lettere Montagna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La montagna è una grande elevazione naturale della superficie terrestre, spesso coperta di neve in inverno. Rappresenta una meta ideale per la settimana bianca, periodo in cui le persone trascorrono vacanze sulla neve praticando sport invernali come sci e snowboard, godendo anche del panorama montano.

Come si scrive la soluzione: Montagna

Hai trovato la definizione "La meta della settimana bianca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

