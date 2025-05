Un James noto regista canadese nei cruciverba: la soluzione è Cameron

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un James noto regista canadese' è 'Cameron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERON

Curiosità e Significato di "Cameron"

La soluzione Cameron di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cameron per scoprire curiosità e dettagli utili.

Cameron si riferisce a James Cameron, un celebre regista canadese noto per i suoi film di successo come Titanic e Avatar. È riconosciuto per le sue innovazioni nel cinema e nel genere fantascientifico, nonché per i record di incassi delle sue pellicole.

Come si scrive la soluzione: Cameron

Hai davanti la definizione "Un James noto regista canadese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.