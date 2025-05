Le interiora del ventre nei cruciverba: la soluzione è Visceri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le interiora del ventre' è 'Visceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VISCERI

Curiosità e Significato di "Visceri"

Hai risolto il cruciverba con Visceri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Visceri.

I visceri sono gli organi interni situati nella cavità addominale, come lo stomaco, l'intestino, il fegato e i reni. Svolgono funzioni vitali per la digestione, la filtrazione del sangue e altri processi essenziali per la salute dell'organismo. In medicina, il loro stato è spesso indicativo di condizioni patologiche.

Come si scrive la soluzione: Visceri

Hai trovato la definizione "Le interiora del ventre" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A B E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABETE" ABETE

