Imbarcazioni dei Pellirosse nei cruciverba: la soluzione è Canoe

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbarcazioni dei Pellirosse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Imbarcazioni dei Pellirosse' è 'Canoe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOE

Curiosità e Significato di "Canoe"

Approfondisci la parola di 5 lettere Canoe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le canoe sono imbarcazioni leggere e sottili, tradizionalmente utilizzate dai nativi americani, conosciuti come Pellirosse. Solitamente costruite in legno o con materiali naturali, sono progettate per essere facilmente manovrate in fiumi e laghi, rappresentando un importante strumento di trasporto e cultura per molte popolazioni indigene.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Imbarcazioni da PellirosseLe imbarcazioni dei PellirosseImbarcazioní primitiveImbarcazioni in genereImbarcazioni veneziane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Canoe

Non riesci a risolvere la definizione "Imbarcazioni dei Pellirosse"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O S A P I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PICASSO" PICASSO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.