MONOROTAIA

Curiosità e Significato di "Monorotaia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Monorotaia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La monorotaia è un sistema di trasporto ferroviario che utilizza una sola rotaia, solitamente elevata, su cui viaggiano i treni. Questo tipo di infrastruttura consente di ridurre l'impatto ambientale e migliora l'efficienza del traffico urbano, offrendo un'alternativa innovativa e futuristica ai mezzi di trasporto tradizionali.

Una guida per treni sospesiConduzione guida di Martin ScorseseGuida la flottaGuida l Italia con alterni risultatiGuida in cabina

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

I Imola

A Ancona

