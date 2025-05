Gli alberi delle ghiande nei cruciverba: la soluzione è Querce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli alberi delle ghiande' è 'Querce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUERCE

Curiosità e Significato di "Querce"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Querce più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Querce.

Le querce sono alberi maestosi appartenenti alla famiglia delle Fagaceae, noti per la produzione di ghiande, il loro frutto. Sono diffusi in molte regioni, apprezzati per il legno resistente e il loro ruolo ecologico negli ecosistemi forestali, oltre a essere simboli di forza e longevità.

Come si scrive la soluzione: Querce

Se "Gli alberi delle ghiande" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

