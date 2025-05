I ferri del mestiere nei cruciverba: la soluzione è Utensili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I ferri del mestiere' è 'Utensili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UTENSILI

Altre soluzioni: ARNESI

Curiosità e Significato di "Utensili"

Vuoi sapere di più su Utensili? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Utensili.

Gli utensili sono strumenti progettati per facilitare e rendere più efficiente il lavoro. Possono variare in base all'attività svolta, come ad esempio attrezzi da cucina, strumenti da lavoro o attrezzi artigianali, e sono indispensabili per eseguire compiti specifici in diversi mestieri.

Come si scrive la soluzione: Utensili

Hai davanti la definizione "I ferri del mestiere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

