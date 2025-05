Dice d essere ciò che non è nei cruciverba: la soluzione è Impostore

IMPOSTORE

Curiosità e Significato di "Impostore"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Impostore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Impostore indica una persona che inganna gli altri presentandosi come qualcuno o qualcosa che non è. Questa figura può assumere false identità o ruoli, manipolando la realtà per ottenere vantaggi o riconoscimenti, rivelando così un profondo senso di inganno e disonestà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L anno che si dice essere funestoA lui Ulisse dice d essere NessunoFigaro dice di essere quello della cittàChi lo dice vuol essere più chiaroSi dice si possa essere sordi come tale strumento

Come si scrive la soluzione: Impostore

Hai trovato la definizione "Dice d essere ciò che non è" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E I P N C R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARPIONE" CARPIONE

