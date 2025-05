Ma com è piccolo il modo di dire nei cruciverba: la soluzione è Mondo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ma com è piccolo il modo di dire' è 'Mondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONDO

Curiosità e Significato di "Mondo"

La soluzione Mondo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mondo per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola mondo si riferisce all'insieme degli esseri viventi e dell'ambiente che ci circonda. È spesso usata nell'espressione è un mondo piccolo, per indicare come le persone possano incontrarsi o avere connessioni inaspettate, enfatizzando l'idea di interconnessione tra gli individui.

Come si scrive la soluzione: Mondo

Hai trovato la definizione "Ma com è piccolo il modo di dire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

