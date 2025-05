Antico nome dei Dardanelli nei cruciverba: la soluzione è Ellesponto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Antico nome dei Dardanelli' è 'Ellesponto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELLESPONTO

Curiosità e Significato di "Ellesponto"

Approfondisci la parola di 10 lettere Ellesponto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'Ellesponto è il nome antico del moderno stretto dei Dardanelli, situato tra Europa e Asia. Questo stretto ha una grande importanza storica e strategica, essendo stato teatro di eventi cruciali, come le guerre e le prime esplorazioni nel Mar Nero. Il nome deriva dalla mitologia greca.

