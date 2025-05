Stato mediorientale nei cruciverba: la soluzione è Iran

Home / Soluzioni Cruciverba / Stato mediorientale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Stato mediorientale' è 'Iran'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRAN

Curiosità e Significato di "Iran"

La parola Iran è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iran.

L'Iran è uno stato situato nel Medio Oriente, conosciuto per la sua ricca storia, cultura millenaria e posizione strategica. È il secondo paese più grande della regione e ospita una diversità etnica e religiosa significativa, con il persiano come lingua ufficiale e l'islam sciita come religione predominante.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tormentato Stato mediorientaleEssere a capo di uno Stato monarchicoL ultimo è stato il XIIUno Stato insulare a sud dell IndiaLo stato di chi ha una metà in più

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Iran

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stato mediorientale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T B I N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BITINIA" BITINIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.