Non c è più in Etiopia nei cruciverba: la soluzione è Negus

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non c è più in Etiopia' è 'Negus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGUS

Curiosità e Significato di "Negus"

Vuoi sapere di più su Negus? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Negus.

Negus è un titolo di nobiltà storicamente utilizzato in Etiopia, che significa re o monarca. Famoso per la sua associazione con la dinastia imperiale etiope, il termine è legato alla cultura e alla storia del paese. Oggi, l'ultimo imperatore etiope, Hailè Selassiè, è rappresentativo di questo titolo.

Come si scrive la soluzione: Negus

Stai cercando la risposta alla definizione "Non c è più in Etiopia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

G Genova

U Udine

S Savona

