Momento brevissimo nei cruciverba: la soluzione è Battibaleno

Home / Soluzioni Cruciverba / Momento brevissimo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Momento brevissimo' è 'Battibaleno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTIBALENO

Curiosità e Significato di "Battibaleno"

Hai risolto il cruciverba con Battibaleno? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Battibaleno.

Battibaleno è un'espressione colloquiale italiana che indica un intervallo di tempo estremamente breve, quasi impercettibile. La parola evoca l'idea di un attimo fugace, un momento che passa così rapidamente da non essere facilmente notato. In genere, viene usata per enfatizzare la rapidità di un'azione o di un evento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il sapere intervenire al momento giustoQualcosa che occorre avere o fare per la moda del momentoVolo brevissimoIn questo preciso momentoMomento in cui l uccellino rompe l uovo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Battibaleno

La definizione "Momento brevissimo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IARDA" IARDA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.