Goffo e divertente nei cruciverba: la soluzione è Ridicolo

RIDICOLO

La parola ridicolo si riferisce a qualcosa che suscita ilarità o derisione, spesso per la sua goffaggine o stranezza. Può descrivere situazioni, comportamenti o oggetti che risultano esagerati o poco seri, facendo ridere le persone per la loro eccentricità o per l'assurdità.

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R I O I T S V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORTIVI" SPORTIVI

