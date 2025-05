Avere il fiatone nei cruciverba: la soluzione è Ansimare

Home / Soluzioni Cruciverba / Avere il fiatone

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avere il fiatone' è 'Ansimare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANSIMARE

Curiosità e Significato di "Ansimare"

Approfondisci la parola di 8 lettere Ansimare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Ansimare significa respirare in modo affannoso e rapido, generalmente a causa di uno sforzo fisico intenso o di un'emozione forte. Questo termine è spesso associato a situazioni in cui l'individuo fatica a mantenere un ritmo di respirazione normale, risultando in battiti cardiaci accelerati e respiro affannoso.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fromm psicanalista autore di Avere o essere?Avere riguardo delle proprie condizioni fisicheQualcosa che occorre avere o fare per la moda del momentoAvere lo stesso significatoAvere l aspetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ansimare

La definizione "Avere il fiatone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S U R S O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROUSSE" TROUSSE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.