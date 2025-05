Lo è l arto distorto nei cruciverba: la soluzione è Slogato

SLOGATO

Curiosità e Significato di "Slogato"

La parola Slogato è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Slogato.

Slogato si riferisce a un arto o una parte del corpo che ha subito uno strappo o una distorsione, causando un’imprecisione nella sua posizione normale. Questo termine descrive una condizione fisica in cui il segmento osseo o muscolare è fuori allineamento, spesso a causa di un trauma.

Come si scrive la soluzione: Slogato

Hai trovato la definizione "Lo è l arto distorto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

L Livorno

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

