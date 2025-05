È affine all anguilla nei cruciverba: la soluzione è Lampreda

LAMPREDA

Curiosità e Significato di "Lampreda"

La lampreda è un pesce osseo della famiglia delle anguille, noto per il suo corpo allungato e privo di scaglie. Appartenente all'ordine degli Agnatha, è spesso associata a habitat d'acqua dolce e salata, simile all'anguilla, da cui il termine affine.

Come si scrive la soluzione: Lampreda

Hai davanti la definizione "È affine all anguilla" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

