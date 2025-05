I 200 sono gialli nei cruciverba: la soluzione è Euro

EURO

Curiosità e Significato di "Euro"

La soluzione EURO si riferisce alla valuta utilizzata in molti paesi dell'Unione Europea. Le banconote da 200 euro presentano un colore giallo predominante, caratteristico del loro design, e sono parte delle varie denominazioni di questa moneta corrente.

Come si scrive la soluzione: Euro

Non riesci a risolvere la definizione "I 200 sono gialli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

U Udine

R Roma

O Otranto

