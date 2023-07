Sono gialli per la bile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono gialli per la bile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITTERICI

Significato/Curiosità : Sono gialli per la bile

"Sono gialli per la bile" o "itterici" sono due espressioni che si riferiscono a una condizione medica chiamata itterizia. L'itterizia è caratterizzata dal colorito giallastro della pelle, delle mucose e degli occhi, causato dall'accumulo di bilirubina nel corpo. La bilirubina è un pigmento di scarto prodotto dalla rottura dei globuli rossi vecchi e viene normalmente eliminato dal fegato. Tuttavia, quando il fegato non riesce a smaltire la bilirubina in modo adeguato o quando vi è un'eccessiva rottura dei globuli rossi, si verifica l'itterizia. Questa condizione può essere sintomo di vari disturbi epatici, ematologici o biliari e richiede un'adeguata valutazione medica per determinarne la causa sottostante.

