La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tonnarelli cacio e pepe' è 'Cioe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOE

Curiosità e Significato di "Cioe"

CIOE è un'espressione italiana che viene utilizzata per introdurre una precisazione o una spiegazione, traducibile in inglese come that is o in other words. Nel contesto di piatti tipici come i tonnarelli cacio e pepe, può servire a chiarire le caratteristiche o gli ingredienti del piatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il pecorino nella pasta cacio e pepeSpaghetti all uovo ottimi con cacio e pepeÈ ghiotto di cacioLa città della Guayana Francese nota per il suo pepeSale : Cervia = pepe : x

C Como

I Imola

O Otranto

E Empoli

