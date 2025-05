Scostarsi per lasciar passare nei cruciverba: la soluzione è Scansarsi

SCANSARSI

Curiosità e Significato di "Scansarsi"

Approfondisci la parola di 9 lettere Scansarsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Scansarsi significa farsi da parte o allontanarsi per consentire il passaggio di qualcuno o qualcosa. Questa azione implica un movimento volontario per rendere possibile il transito, mostrando attenzione e rispetto verso gli altri. È spesso utilizzato in contesti quotidiani, come nel traffico o in situazioni affollate.

Come si scrive la soluzione: Scansarsi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scostarsi per lasciar passare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L M O G O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMOLOGO" OMOLOGO

