Passare sotto silenzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare sotto silenzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TACERE

Significato/Curiosità : Passare sotto silenzio

"Tacere" significa volontariamente non parlare o esprimere verbalmente pensieri o sentimenti. Questo atto può riflettere una scelta deliberata di evitare di dire qualcosa, spesso per rispettare la privacy, mantenere la calma o preservare la relazione. "Passare sotto silenzio" condivide un'essenza simile, ma si riferisce specificamente all'atto di non menzionare o discutere qualcosa. Entrambi gli aspetti del "tacere" indicano il potere delle parole e delle comunicazioni, sia quando vengono usate per esprimere o negare, sia quando la loro assenza diventa significativa. La scelta di "tacere" può avere profonde implicazioni nelle dinamiche interpersonali e nella sfera pubblica.

Altre risposte alla domanda : Passare sotto silenzio : passare; sotto; silenzio; passare da un interesse all altro; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi; passare ad altra religione; passare dal dire al fare; passare da una parte all altra; Gli scuotimenti a cui sono sotto posti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione; La si cerca sotto la calura; L abbattuto ce l ha sotto i tacchi; Emettere o sotto porsi a un leggero vapore o fumo; Il locale abitabile sotto le falde del tetto; Formula che indica un diplomatico silenzio ; Caratterizzato da un illecito silenzio ; Vendono il proprio silenzio ; Fa pagare il silenzio ; Un attore silenzio so;

Cerca altre Definizioni