La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pubblica vendita' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTA

Curiosità e Significato di "Asta"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Asta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Asta.

L'asta è un metodo di vendita pubblica in cui beni, beni immobili o oggetti vengono offerti al miglior offerente. Durante l'asta, i partecipanti rilanciano le offerte, aumentando il prezzo fino a che un acquirente non si aggiudica l'oggetto. È un'opzione comune per vendite di opere d'arte, gioielli e immobili.

Introito della venditaUn tipo di vendita per corrispondenzaAuto pubblicaUn responsabile nell amministrazione pubblicaOfferta Pubblica d Acquisto

Come si scrive la soluzione: Asta

Stai cercando la risposta alla definizione "Pubblica vendita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

