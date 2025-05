La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Guida i rivoltosi' è 'Capopopolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOPOPOLO

La soluzione Capopopolo di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Capopopolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Capopopolo si riferisce a un leader o guida di un gruppo di persone, spesso in contesti di ribellione o movimentismo. Questo termine evoca l'immagine di una figura carismatica che dirige e ispira i rivoltosi, cercando di mobilitare e organizzare il popolo per una causa comune.

Stai cercando la risposta alla definizione "Guida i rivoltosi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

P Padova

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

A L O C C A O C

