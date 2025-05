Vivono lungo le coste delle regioni temperate e tropicali nei cruciverba: la soluzione è Pellicani

PELLICANI

Curiosità e Significato di "Pellicani"

Approfondisci la parola di 9 lettere Pellicani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I pellicani sono grandi uccelli acquatici appartenenti alla famiglia dei Pelecanidae. Si caratterizzano per il loro lungo becco con una sacca gola, utilizzata per pescare. Questi uccelli si trovano lungo le coste di regioni temperate e tropicali, spesso in ambienti fluviali o costieri, dove formano colonie.

Come si scrive la soluzione: Pellicani

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

