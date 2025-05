Una preziosa custodia nei cruciverba: la soluzione è Teca

Home / Soluzioni Cruciverba / Una preziosa custodia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una preziosa custodia' è 'Teca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TECA

Curiosità e Significato di "Teca"

Hai risolto il cruciverba con Teca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Teca.

La teca è un contenitore o una custodia, solitamente realizzato in vetro o materiali trasparenti, utilizzato per proteggere e mettere in mostra oggetti preziosi o fragili, come opere d'arte, collezioni naturalistiche o ricordi significativi. La sua funzione è sia decorativa che protettiva.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietra preziosa giallaPietra preziosa striataRoditore delle Ande dalla preziosa pellicciaUna pietra preziosaUna custodia per le ceneri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Teca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una preziosa custodia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F R A A S F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SRAFFA" SRAFFA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.