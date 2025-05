Si eleva in Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Gennargentu

GENNARGENTU

Curiosità e Significato di "Gennargentu"

La parola Gennargentu è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba.

Il Gennargentu è la catena montuosa più alta della Sardegna, famosa per le sue vette imponenti e i panorami spettacolari. Con il Monte Taias e il Monte Lattias, offre un ecosistema ricco di biodiversità e attrazioni naturalistiche, ed è una meta ambita per escursionisti e amanti della natura.

Come si scrive la soluzione: Gennargentu

Hai trovato la definizione "Si eleva in Sardegna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

U Udine

