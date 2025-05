Privo di giacca o gilè nei cruciverba: la soluzione è Scamiciato

Home / Soluzioni Cruciverba / Privo di giacca o gilè

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Privo di giacca o gilè' è 'Scamiciato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAMICIATO

Curiosità e Significato di "Scamiciato"

Vuoi sapere di più su Scamiciato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Scamiciato.

Scamiciato si riferisce a una persona che indossa abiti senza giacca o gilè, spesso in contesti informali. Può indicare uno stile rilassato, comune in situazioni estive o casual. In senso più ampio, descrive anche l'assenza di un indumento normalmente indossato sopra una camicia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Privo di giaccaSenza giacca o gilèLa parte della giacca sotto l ascellaPrivo di capacitàSi apre nella giacca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Scamiciato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Privo di giacca o gilè", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A E N A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALTANE" ALTANE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.