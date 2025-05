Senza giacca o gilè nei cruciverba: la soluzione è Scamiciato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Senza giacca o gilè' è 'Scamiciato'.

SCAMICIATO

Curiosità e Significato di "Scamiciato"

La soluzione Scamiciato di 10 lettere

Scamiciato si riferisce a un capo d'abbigliamento privo di maniche, come un vestito o una camicia che non presenta le maniche. È spesso indossato durante le stagioni più calde o in occasioni informali, permettendo maggiore libertà di movimento e comfort.

Come si scrive la soluzione: Scamiciato

La definizione "Senza giacca o gilè" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E C E C E I D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ECCEDENTI" ECCEDENTI

