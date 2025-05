Né vittoria né sconfitta nei cruciverba: la soluzione è Patta

Home / Soluzioni Cruciverba / Né vittoria né sconfitta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Né vittoria né sconfitta' è 'Patta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTA

Curiosità e Significato di "Patta"

La soluzione Patta di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Patta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Patta è un termine usato principalmente negli scacchi e in altri giochi per indicare una situazione in cui nessuno dei due giocatori riesce a vincere, portando a un pareggio. In senso figurato, può riferirsi a qualsiasi situazione in cui entrambe le parti non ottengono un risultato favorevole.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ne inghiotte uno amaro chi incassa una sconfittaL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschereIl gufo di Merlino ne La spada nella roccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Patta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Né vittoria né sconfitta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R T R R E O S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RASOTERRA" RASOTERRA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.