FUSOLIERA

Curiosità e Significato di "Fusoliera"

La fusoliera è la struttura principale di un velivolo, progettata per ospitare passeggeri, equipaggio e cargo. Essa collega le ali e il sistema di propulsione, contribuendo alla stabilità e all’aerodinamica del volo. La fusoliera è essenziale per il comfort e la sicurezza durante il volo.

Come si scrive la soluzione: Fusoliera

F Firenze

U Udine

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

