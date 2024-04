La Soluzione ♚ Parte della bocca con cui si bacia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Parte della bocca con cui si bacia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LABBRA

Curiosità su Parte della bocca con cui si bacia: Mordicchia, nel terzo lo stringe forte con le labbra e lo bacia, nel quarto lo sputa fuori, nel quinto lo bacia ed accarezza tenendolo nuovamente stretto... In anatomia, labbra (lat. labia) è un termine usato per indicare l'orlo che contorna alcuni orifizi; comunemente designa i due orli muscolomembranosi sovrapposti che si trovano all'esterno della bocca. Il termine è usato anche per definire gli orli esterni della vagina (grandi labbra e piccole labbra). In chirurgia il termine labbro viene usato per indicare il margine di una ferita o di un'incisione. Anche se meno usato, in senso lato le labbra sono tutti gli orli che contornano un materiale. Quando questi materiali perdono la forma propria nella parte delle labbra, ad esempio per tensione meccanica o riscaldamento, si dicono slabbriati.

