Il mese in cui cade l Estate di San Martino nei cruciverba: la soluzione è Novembre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il mese in cui cade l Estate di San Martino' è 'Novembre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVEMBRE

Curiosità e Significato di "Novembre"

Il mese di novembre è tradizionalmente associato all'Estate di San Martino, una festività che si celebra l'11 novembre. Durante questo periodo, si verifica un breve periodo di caldo autunnale, spesso indicato con questo nome, che segna la transizione verso l'inverno.

Come si scrive la soluzione: Novembre

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

M Milano

B Bologna

R Roma

E Empoli

