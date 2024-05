La Soluzione ♚ Il mese in cui cade la Festa della Repubblica La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIUGNO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il mese in cui cade la Festa della Repubblica. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il mese in cui cade la festa della repubblica: Di essi la festeggia a marzo. in italia la festa cade la seconda domenica di maggio. le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in italia si... Giugno è il sesto mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, ed è il primo mese dell'estate nell'emisfero boreale e il primo dell'inverno nell'emisfero australe. Conta 30 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile.

